Dalot impressiona davanti ai suoi ex compagni: il terzino cerca la conferma

Dalot è stato artefice di un’altra grande prova dopo quella col Verona: la scommessa di Massara comincia a dare i suoi frutti

Diogo Dalot non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il portoghese ha sfoderato all’Old Trafford un’altra prestazione da incorniciare, alimentando la tesi di coloro che ritengono che ormai l’ex United sia definitivamente esploso.

NIENTE TIMIDEZZA – Ciò che ha impressionato di Dalot nelle ultime due uscite è quell’intraprendenza che gli si richiedeva nella prima parte di stagione. Un giocatore ritrovato in un moment cruciale: Diogo sta benissimo in rossonero e vuole convincere Maldini e Massara a confermarlo anche per la prossima stagione.