Dalot ha convinto tutti: numeri ottimi del portoghese, permanenza vicina

Dalot in rossonero sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, come testimoniato dai numeri. La permanenza è possibile

Diogo Dalot si è imposto come uno dei protagonisti di questa splendida annata rossonera che a tre giornate dal termine vede all’orizzonte la possibilità concreta di tornare in Champions dopo otto anni dall’ultima qualificazione raggiunta. I numeri dopotutto non mentono: il terzino portoghese ha ottenuto il maggior numero di presenze in una stagione (30), a cui vanno aggiunti i numeri incredibili su tackle e intercetti, oltre al numero di passaggi precisi, che superano quota mille in questa stagione.

PERMANENZA POSSIBILE – Maldini e Massara hanno già avviato le trattative con lo United per cercare di trattenere Dalot a Milano: l’idea sarebbe quella di rinnovare il prestito per un altro anno inserendo un diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro.