Dalot, asso di coppe: Pioli punta ancora sul portoghese in Europa League

Il precedente contro lo Sparta Praga lascia ben sperare. Diogo Dalot dovrebbe partire ancora titolare nella sfida di giovedì sera contro il Lille. Stefano Pioli attuerà ancora una volta il turnover per far ruotare i propri giocatori e far riposare anche Davide Calabria.

Il terzino di proprietà del Manchester United è reduce da un gol e un assist in Europa League e da una secondo tempo contro l’Udinese in cui ha dato una scossa alla partita. Per questo motivo il mister rossonero ha deciso di riproporlo titolare, questa volta però contemporaneamente a Theo Hernandez.