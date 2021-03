Diogo Dalot: «Sul mio futuro ho un’idea molto chiara»

Diogo Dalot ha chiarito di non pensare al futuro e di essere concentrato solo sul Milan e sulle prossime partite: a fine stagione si vedrà

Intervistato da Sport Mediaset, il terzino portoghese Diogo Dalot, in prestito secco dal Manchester United, ha tagliato corto sul suo futuro rimandando ogni decisione alla fine del campionato:

«Sono felice per quello che stiamo facendo, molto contento per come sto giocando in questa stagione. Futuro? Non è nei miei pensieri, sono tranquillo, a fine stagione vedremo»