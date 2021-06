Dalla Spagna – Milan Firpo, nell’affare può rientrare Romagnoli

Novità sull’affare Junior Firpo per il Milan. I rossoneri potrebbero far rientrare nell’operazione Alessio Romagnoli

Il Milan continua a cercare la quadra per Junior Firpo. Il terzino del Barcellona è il primo obiettivo per coprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Da quanto filtrato nella giornata di ieri, i blaugrana cederebbero il giocatore solo a titolo definitivo. Un opzione che in Via Aldo Rossi non è gradita.

Secondo quanto riportato da Toni Juanmartì, giornalista del quotidiano spagnolo Sport, i rossoneri proporranno uno scambio con Romagnoli. Al momento il Barcellona preferisce offerte provenienti dalla Premier League, ma tiene conto anche della volontà di Firpo, che ha messo il Milan come priorità assoluta.