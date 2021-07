Dalla Spagna – Isco ad un passo dal Milan: pronto un quadriennale

Secondo la stampa spagnola il Milan sarebbe sul punto di definire l’acquisto di Isco: per lui pronto un contratto fino al 2025

Secondo quanto affermato da todofichajes, il Milan sarebbe sul punto di definire l’acquisizione di Isco per 18 milioni di euro.

Secondo quanto scritto dal giornale sportivo spagnolo i rossoneri hanno proposto al calciatore un contratto fino al 2025. Da via Aldo Rossi non arrivano conferme sul possibile approdo del fantasista blancos in Italia, si attendono sviluppi.