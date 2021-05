Dalla Spagna – Calciomercato Milan, sfida con l’Atalanta per un ex Serie A

Calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Todofichajes i rossoneri sarebbero interessati a riportare in Italia un centrocampista

Nuovo obiettivo di calciomercato per il Milan. Secondo quanto riportato da Todofichajes, i rossoneri sarebbero interessati a riportare in Italia Franco Vazquez. Il centrocampista, con un passato nel Palermo, non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Siviglia ed è libero di accasarsi con un’altra società.

A fare concorrenza al Milan ci sarebbero Sampdoria, Fiorentina ma soprattutto l’Atalanta, che aveva già provato ad acquistare “El Mudo” a gennaio nella trattativa che ha portato Papu Gomez in Spagna.