Dalla Francia, il Milan vicinissimo a Boubacar Kamara: le ultime

Dalla Francia assicurano che ci sarebbe stato nelle ultime ore un forte avvicinamento tra il Milan e il Marsiglia per Kamara

Dalla Francia, in particolare da Romain Canuti, giornalista francese della testata lephoceen.fr, molto vicina al mondo dell’Olympique Marsiglia, ci sarebbe stato un forte avvicinamento tra il Milan e Boubacar Kamara. Il centrocampista aveva messo in cima alla lista delle sue preferenze la Premier ma non avendo ricevuto offerte convincenti sta ora pensando seriamente di trasferirsi in Italia.

VALUTAZIONE ALTA – I francesi lo valutano 20 milioni di euro, col Milan che al momento ne ha messi sul piatto 12. Ci sarà ancora da lavorare per arrivare al forte centrocampista.