Dalla Francia, Donnarumma verso il Psg? Dipende dal Milan

Secondo quanto riportato da Le 10 Sports, il Milan stenta a trovare un accordo con Raiola per il rinnovo di Donnarumma. Il Psg in agguato

Secondo quanto riportato dal giornale francese Le 10 Sports, nonostante il forte interesse della Juventus al momento il club maggiormente intenzionato ad acquisire Gianluigi Donnarumma sembra essere il Paris Saint Germain.

Il piano di Donnarumma – scrive la testata francese – sarebbe quello di aspettare la fine della stagione e certificare quale sarà il destino del Milan: nel caso in cui il club rossonero non dovesse qualificarsi in Champions non verrà siglato alcun rinnovo, in caso contrario anche Raiola potrebbe dover arrendersi all’idea di vedere il proprio assistito ancora in rossonero.