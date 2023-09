Daka Milan: accordo trovato col Leicester. Ora corsa contro il tempo per la documentazione dell’attaccante

Stando a quanto riportato da Sky Sport e Calciomercato.com, Milan e Leicester hanno trovato l’accordo per il passaggio di Patson Daka in rossonero. Dopo la trattativa saltata per Taremi, ecco che Furlani e Moncada hanno virato sul centravanti classe ’98.

Prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto: ora corsa contro il tempo per la documentazione dato che il calciatore è extracomunitario.