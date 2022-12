Daino: «Florenzi e Calabria assenze pesanti per Pioli»

Daniele Daino, ex calciatore del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri soffermandosi sulle assenze di Florenzi e Calabria

Ospite a TMW Radio, Daniele Daino ha parlato così del Milan:

«Calabria è stata un’assenza pesante, così come Florenzi. Pioli in quella zona è stato coretto a rivedere qualcosa, anche a livello difensivo. Io credo che andrà avanti con il 4-2-3-1, che interpretano già bene. Ha i giocatori adatti per quel modulo, una volta che rientreranno certi giocatori si ripartirà da quel sistema».