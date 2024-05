Kjaer svela il RETROSCENA sul Milan: «Dissi questa cosa al mio procuratore appena arrivai in Italia». Le parole del difensore rossonero

Simon Kjaer ha svelato un retroscena sul suo arrivo al Milan ai microfoni di Milan Tv. Ecco le parole del difensore danese che lascerà il club rossonero a fine stagione:

PAROLE – «Come ho detto tante volte, sono venuto in Italia quando avevo 19 anni al Palermo. Lì ho subito detto al mio procuratore: “Voglio andare al Milan”. C’è voluto un po’ di tempo, però alla fine sono venuto qua e questa è la mia società, il mio luogo e sarà sempre così. Quando sono arrivato qua il Milan era in un periodo molto difficile per tanti anni. Paolo e Ricky mi hanno portato qua per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo. Penso che il mio lavoro l’ho fatto».

