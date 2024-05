Kjaer ‘ringrazia’ Ibrahimovic: «Non ho mai avuto bisogno di urlare. C’è una cosa che sta succedendo adesso». Le parole del difensore rossonero

Simon Kjaer durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Milan Tv, in cui ha annunciato il suo addio al Milan, ha ringraziato anche Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del difensore danese:

PAROLE – «Dipende sempre dal gruppo. Anche Zlatan è arrivato con me, quindi non ho mai avuto bisogno di urlare. Io potevo lavorare di più su ogni persona, fargli vedere che bisognava arrivare presto per lavorare e andare via tardi. Quando sono arrivato 2 o 3 erano in palestra, ora tutti. È stato un percorso, ora non c’è nessuno che si rilassa».

L’INTERVISTA COMPLETA DI SIMON KJAER