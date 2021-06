Daamsgard Milan: il giocatore spiega la sua posizione preferita in campo

Mikkel Damsgaard è tra i profili sul taccuino rossonero: il danese intanto spiega la sua posizione preferita in campo

Mikkel Damsgaard è tra i profili seguiti dalla dirigenza rossonera per rinforzare il pacchetto offensivo della rosa di mister Pioli. L’esterno di proprietà della Sampdoria si sta mettendo in mostra in questo Europeo e sono diverse le società ad aver rivolto gli occhi verso di lui. Nel frattempo il giocatore ha voluto specificare in un’intervista la sua posizione prediletta in campo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di berlingske.dk:

«Sono un giocatore che deve creare occasioni, un tipo di ala che scende in campo e deve trovare gli spazi giusti, formare una connessione tra il centrocampo e gli attaccanti, per poi colpire la difesa avversaria».