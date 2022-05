Da Perugia a Perugia, Galliani in salsa amarcord per la A con il Monza

Il Monza potrebbe festeggiare a Perugia la promozione in Serie A: 23 anni dopo lo scudetto con il Milan, per Galliani è amarcord

Perugia un campo storicamente positivo per Galliani e Berlusconi. Nel 1999 arrivò lo scudetto con il Milan (16esimo) e iconica è l’esultanza dell’allora Ad rossonero con l’urlo in tribuna al triplice fischio.

Esattamente 23 anni dopo potrebbe ripetersi la situazione, visto che a Perugia il Monza si gioca la promozione diretta in Serie A. Servirà una vittoria per non dover dipendere dagli altri risultati e altri campi per una storica promozione del Monza.