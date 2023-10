Ex Milan – Cutrone sul Como: «Ho ritrovato la serenità che mi mancava»

Cutrone sul Como: «Ho ritrovato la serenità che mi mancava». Le parole dell’ex attaccante rossonero sul suo momento in Serie B

Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo momento nel campionato di Serie B con la maglia del Como. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Ho ritrovato la serenità che mi mancava. Negli anni scorsi ho fatto vari prestiti in giro, così la serenità mentale e la continuità mentale sono venute meno. Ho passato periodi bui per questioni personali, legate a mio padre, ma ora sono felice. Mi sono sposato, stiamo aspettando un bambino e tutto sta andando bene. Siamo partiti bene, tralasciando domenica, stiamo facendo bene e dimostrando di essere forti e solidi, sono contento di come stanno andando le cose»