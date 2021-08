Curva Sud Milano: Il 28 a Milanello per supportare la squadra – FOTO

La Curva Sud Milano attraverso un comunicato social fa sapere che il 28 agosto si riunirà a Milanello per supportare la squadra

Appuntamento a Milanello. Intervenuta con un comunicato sul profilo ufficiale, la Curva Sud Milano ha annunciato un’iniziativa per sabato 28 agosto. Il tifo rossonero, alla vigilia della prima partita in casa del Milan, si ritroverà a Milanello per caricare la squadra. Questo l’annuncio:

«Finalmente si riparte e come da migliore auspicio riprenderemo a sostenere i nostri colori come più ci piace e come meglio ci riesce, ovvero allo stadio. Come promesso a inizio luglio, andremo a Milanello a salutare i ragazzi in vista della nuova stagione. L’invito è rivolto a tutto il popolo rossonero, ci vediamo sabato 28 agosto a partire dalle 9.30, con l’entusiasmo e la voglia di sempre, per caricare la squadra in vista di una stagione che finalmente ci vede tornare nell’Europa che conta! Sempre il Milan nel cuore!»