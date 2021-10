Cucchi: «Milan squadra forte, ma penalizzata dagli infortuni»

Riccardo Cucchi ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan di Pioli nel corso di un’intervista a JuventusNews24

Riccardo Cucchi, noto ex telecronista Rai, ha rilasciato qualche dichiarazione a JuventusNews24 sulla stagione del Milan tra Serie A e Champions League. Le sue dichiarazioni.

«Il Milan ha fatto progressi straordinari sotto la guida di Pioli, ma è una squadra molto penalizzata dagli infortuni. Lo testimonia la difficile vittoria ottenuta a Bologna, che per questo è ancora più importante. Ultimo in Champions? Penso che il calcio italiano sia in debito rispetto a quello europeo, non è adeguato il livello delle nostre squadre a quello delle squadre estere e alla fine questo esce fuori alla lunga. C’è da dire poi che nel girone la squadra ha pescato male, ha trovato avversari molto forti e anche per questo è a zero punti. Non è detto che non rientri in corsa, ma ripeto, il calcio italiano rimane indietro».

