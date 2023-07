Pulisic, parla il ct Berhalter: «Il Milan l’ha scelto perché…». Le parole di elogio per il nuovo acquisto rossonero

Il ct della Nazionale di calcio degli Stati Uniti d’America Gregg Berhalter ha parlato dell’acquisto da parte del Milan dello statunitense Pulisic e non solo. Ecco le sue parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport:

PULISIC – «È una grande opportunità per lui e per il nostro calcio, ha scelto un grande club come il Milan. Ruolo? Può giocare su entrambe le fasce e da trequartista. È stato scelto dal Milan per la sua duttilità e qualità, non perché è americano»

MUSAH – «Un ragazzo eccellente, centrocampista box to box che abbina dribbling a velocità»