Cruciani difende Allegri: «Non capisco perché lo si attacchi per qualsiasi cosa, sta facendo un miracolo, vi faccio questa domanda»

Cruciani difende Allegri. Il conduttore radiofonico e opinionista sportivo ha parlato nell’ultima puntata di Numer1 delle critiche al tecnico rossonero

Nel corso dell’ultima puntata di Numer1, podcast condotto da Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni, il conduttore de La Zanzara è intervenuto in maniera decisa sul dibattito che si è acceso attorno a Massimiliano Allegri dopo Roma Milan.

POLEMICHE SU ALLEGRI – «Io non capisco tutte queste polemiche anche di opinionisti giovani che ormai attaccano quotidianamente Allegri per qualsiasi cosa. Attaccare Allegri perchè nei minuti finali dice calma e non va all’assalto della Roma non è solo ridicolo ma penoso direi e nasconde il fatto che ci sono delle persone che ormai hanno preso questo andazzo, che Allegri gioca male, che non è all’altezza del Milan, perchè il Milan è quello che è, per cui ragazzi di cosa stiamo parlando».

SITUAZIONE DEL MILAN – «Il Milan ha perso solo una partita ad agosto, ha fatto e fa quello che deve fare. La prima in classifica è l’Inter che ha 4 attaccanti uno più forte dell’altro. Il Milan ha Fullkrug, un ragazzo in prestito, che è quello che è, un buon giocatore».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Allegri sta facendo un miracolo e sta facendo quello che deve fare ossia provare a portare il Milan in Champions League».

POSSESSO PALLA E RISULTATI – «Secondo voi il possesso palla porta punti? Voi avete mai visto i punti conteggiati con il possesso palla?».

