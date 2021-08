Cristiano Ronaldo torna al Manchester United: è ufficiale – FOTO

Cristiano Ronaldo al Manchester United, è ufficiale! Il comunicato del club inglese sull’ex attaccante della Juve

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Attraverso un comunicato, il club inglese ha reso noto il suo acquisto dalla Juventus.

«Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo di condizioni personali, visto e medico. Cristiano, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, finora ha vinto oltre 30 importanti trofei durante la sua carriera, tra cui cinque titoli UEFA Champions League, quattro Mondiali per club FIFA, sette scudetti in Inghilterra, Spagna e Italia e il Campionato Europeo Campionato per il suo nativo Portogallo.

Nel suo primo periodo per il Manchester United, ha segnato 118 gol in 292 partite. Tutti al club non vedono l’ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester».