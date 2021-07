Cristiano Ronaldo alla Juve fino al 2023: clamorosa proposta di Mendes. I dettagli del possibile prolungamento di CR7

La proposta del rinnovo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe arrivata direttamente da Jorge Mendes nei giorni giorni scorsi: «E se rimanessimo un’altra stagione?». Il nuovo legame scadrebbe nel 2023. La conversazione sarebbe avvenuta subito dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020.

Cristiano Ronaldo ha flirtato a vuoto con Manchester United e PSG che per ora però non cede Mbappé. Agnelli e Allegri comunque hanno accolto con soddisfazione l’ambasciata di Ronaldo, ma c’è grande cautela in tal senso. Per il momento non si è parlato di nuovo stipendio. Lo United gli offriva un biennale da 20 milioni netti. In tutto questo il ritorno a Torino di CR7 è atteso a fine luglio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.