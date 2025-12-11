Criscitiello commenta Torino Milan e lancia l’allarme ai rossoneri. Parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

La spettacolare rimonta del Milan in casa del Torino (da 2-0 a 2-3) ha acceso il dibattito sulla reale forza e mentalità dei rossoneri. A commentare l’impresa, con un occhio critico sulla prestazione iniziale, è stato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, intervenuto nell’ultima puntata del podcast Aura Sport “Cose scomode”.

Criscitiello, pur riconoscendo il valore della vittoria finale, non ha risparmiato critiche alla partenza del Diavolo, sottolineando i rischi corsi dalla squadra guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo.

Inizio da Schiaffi e Baroni Nel Mirino

Il giornalista ha definito i primi minuti del Milan a Torino come “vergognosi” e una prestazione “da schiaffi”. Pur ammettendo che il risultato finale, la vittoria, è ciò che conta nel calcio, Criscitiello ha insistito sull’eccessiva fragilità iniziale: “Gli è andata bene, perché noi giudichiamo sempre solo il risultato e va bene così… Il Milan si è presentato a Torino da schiaffi. 17 minuti, 20 minuti vergognosi“.

Il direttore ha poi concentrato la sua analisi sulla pessima fase difensiva dei granata, attribuendone la colpa all’allenatore del Torino, Baroni, che “non sa neanche dove sia di casa” la difesa, prendendo “2, 3, 4 imbarcate a destra e sinistra”.

Il Fattore Pulisic e La Crisi del Centravanti

Criscitiello ha sottolineato un fattore cruciale che ha reso l’impresa ancora più significativa, ma anche fortunosa. Riferendosi all’attaccante statunitense Christian Pulisic, subentrato e decisivo nonostante l’influenza, ha ipotizzato uno scenario differente: “Se si giocava di domenica e non di Immacolata, il Milan col cavolo che la recupera quella partita”.

La critica principale si sposta poi sugli obiettivi stagionali e la mancanza di un attaccante di ruolo: “Il Milan per lo scudetto c’è. Sì. Ci sarà? Ni.” Il grande punto interrogativo per Criscitiello è la durata di questo equilibrio precario: “Non hai una punta. Per quanto tempo puoi giocare senza attaccante?“

Questo allarme non fa che rafforzare la priorità del Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese che deve trovare al più presto un centravanti di peso per il mercato di gennaio. La rimonta è stata un segnale di forza morale per Allegri, ma il DS Tare sa che per puntare allo Scudetto, come auspicato dai rossoneri, la squadra ha bisogno di un finalizzatore affidabile e costante che Allegri possa schierare con continuità.