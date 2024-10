Criscitiello DURISSIMO contro il Milan: «Fonseca? SCELTA SBAGLIATA! Conte era PRONTO…». Le ultimissime sui rossoneri

Il commento di Criscitiello a Sportitalia sulla scelta del Milan di prendere in estate Fonseca e non Conte che, infine, è andato al Napoli.

CRISCITIELLO – «Se il Milan crede in Fonseca non può metterlo in discussione fino al derby, crederlo l’allenatore del presente e del futuro dopo la vittoria con l’Inter e, infine, rimetterlo in discussione per due sconfitte consecutive. Il Milan ha sbagliato a prendere Fonseca quando avevi Conte davanti a Casa Milan. Esonerarlo, comunque, sarebbe sbagliato perché non hai un’alternativa. Allenatori come Conte devono avere lunga vita, allenatori come Fonseca durano sei mesi o un anno e non ti raggiungono l’obiettivo».