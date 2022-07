Cremonese, Tsadjout : «Voglio farmi valere anche in Serie A»

Franck Tsadjout, attaccante della Cremonese arrivato dal Milan, ha parlato in vista della prossima stagione di Serie A

Intervenuto ai canali ufficiali della Cremonese, l’ex attaccante del Milan, Frank Tsadjout, ha dichiarato:

«Ho tanta voglia di dimostrare le mie qualità. Arrivo dopo un percorso in cui mi sono messo alla prova nel campionato cadetto. Ho imparato molto nelle ultime due stagioni, anche nell’anno in Belgio. Penso di aver accumulato abbastanza esperienza per potermi giocare le mie carte. Un saluto ai tifosi della Cremo, ci vediamo presto».