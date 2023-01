Cremonese Juventus 0-1: decide Milik, bianconeri a -2 dal Milan

La Juventus batte la Cremonese per 0-1 grazie ad un gol di Milik al 90esimo minuto. Bianconeri vicini al Milan in classifica

La Juventus batte la Cremonese in trasferta per 0-1 grazie ad un gol su punizione di Milik al 90esimo minuto. Una gara sofferta per i bianconeri, con i padroni di casa che possono recriminare per due pali e due gol annullati.

Con questo successo la squadra di Allegri si avvicina al Milan, sempre distante due punti in classifica.