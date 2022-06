Le ultime su Alessio Cragno al Monza: i dettagli

Manca pochissimo all’addio definitivo al Cagliari e l’ufficialità al Monza da parte dell’estremo difensore Alessio Cragno.

Il portiere ha svolto quest’oggi le visite mediche per il club brianzolo in una clinica nel centro di Milano, come riportato da Gianluca Di Marzio. Adesso si attende soltanto l’ufficialità dell’affare fra il Cagliari e il Monza.