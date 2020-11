Covid-19, Pioli ha lievi sintomi: difficile che si “negativizzi” per Napoli e Lille

Pioli ha lievi sintomi da Covid-19: difficile averlo in panchina nelle prossime gare contro Napoli e Lille

Stefano Pioli è risultato positivo anche al test molecolare effettuato nella giornata di oggi, il tecnico rossonero – attualmente in isolamento – ha lievi sintomi e difficilmente si negativizzerà dal Covid-19 prima delle sfide contro Napoli e Lille in programma rispettivamente domenica 22 novembre e giovedì 26. Resta invece leggermente più probabile per il Milan riaverlo in panchina il 29 novembre contro la Fiorentina.

Oggi il Milan effettuerà il primo allenamento senza il proprio tecnico, alla guida del gruppo squadra ci sarà il vice di Pioli Giacomo Murelli.