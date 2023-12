Costacurta a Sky: «Pioli è l’ultimo dei colpevoli del Milan, Leao non è un campione»

L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, si è espresso così prima del match di stasera dei rossoneri col Newcastle

Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel prepartita di Newcastle Milan, Alessandro Costacurta ha parlato così.

SULLE ASSENZE – «Se ci fosse Bennacer in condizioni ottime sarebbe ancora meglio, sono solo due gli assenti. Dovrebbero piangere di più quelli del Newcastle. In un certo senso Bergamo ha fatto risaltare il problema dei centrali: è da inizio anno che dico che il rendimento del Milan sarà uguale a quello dei due difensori centrali che non è assolutamente positivo. Theo sta andando male in quel ruolo. Non possiamo nemmeno prendercela con lui. Questa è una squadra che in questi momenti ha sempre dimostrato di poter fare delle grandi partite, sono fiducioso anche per la situazione del Newcastle».

SUL LAVORO DI PIOLI – «Faccio sempre riferimento alle partite che probabilmente hanno indirizzato la stagione in Champions, quella contro il Newcastle in casa e a Dortmund. Il Milan ha quasi sfiorato 40 tiri in porta. Adesso accusare questo signore del fatto che su 40 occasioni, di cui quelle vere saranno state 7 o 8, non abbiano fatto gol secondo me non è giusto. Credo che l’allenatore del Milan dell’ultimo periodo sia l’ultimo dei colpevoli. Un po’ tutti i giocatori dovrebbero farsi un esame di coscienza. Cosa c’entra Pioli se Leao fa quel colpo di tacco? Avrebbe indirizzato la stagione, saresti stato in una situazione diversa».

SU LEAO – «La squadra cambia completamente senza di lui. Il Milan diventa una squadra europea cin Theo e Leao sulla sinistra, è imprescindibile per la squadra. L’unico che accende la luce, ogni tanto ci pensa Pulisic ma in realtà questo signore è quello che fa giocare meglio il Milan, ma non è quello che può fare volare i rossoneri. Non è ancora un campione. Giocherebbe nelle altre squadre d’Europa? Ho qualche dubbio».