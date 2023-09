Alessandro Costacurta ha parlato del pareggio del Milan contro il Newcastle. Queste le sue dichiarazioni a Sky

Alessandro Costacurta a Sky dopo Milan Newcastle.

MERITAVA IL MILAN – «Sì, c’è l’amaro in bocca per la prestazione del Milan. È mancato solo il gol, è stato fatto tutto il necessario per uscire da una situazione difficile come il post derby».