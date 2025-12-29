Costacurta non risparmia critiche sul gioco del Milan: «Troppi passaggi sterili». Le sue parole

Costacurta, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così del gioco del Milan di Allegri e non ha risparmiato critiche

Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha analizzato con estrema schiettezza il successo del Milan contro il Verona. Nonostante il risultato positivo, lo storico difensore ha espresso perplessità sulla gestione del possesso palla, sottolineando come nei primi minuti di gara i rossoneri abbiano effettuato ben 27 passaggi tra i difensori centrali. Per Costacurta, questo atteggiamento è distante dal calcio che conosceva: «Una volta, in spogliatoio, s’iniziava dicendo di mettere paura, pressione, buttiamola lì».

L’analisi si è poi spostata sui singoli, in particolare su Nkunku, descritto come un buon giocatore tecnico che però ha faticato nel primo tempo prima di sbloccarsi insieme al resto del gruppo. Secondo l’ex bandiera, il problema non risiede solo negli interpreti, ma in una tendenza tattica che tende a rallentare eccessivamente la costruzione del gioco invece di cercare immediatamente la profondità.

Costacurta, l’impatto di Allegri e il richiamo alle origini

Sebbene riconosca i meriti dell’allenatore, Costacurta ritiene che ci sia ancora molto da fare sotto il profilo della velocità: «Credo che Allegri abbia fatto un grande lavoro sulla consapevolezza dei pericoli, ma su questa cosa qui, le verticalizzazioni, non ci ha messo mano». Il confronto con il passato è inevitabile per chi ha vissuto l’epoca d’oro del club, dove la concretezza era messa al primo posto rispetto all’estetica del palleggio basso.

In vista delle prossime sfide e dell’inserimento di punte come Füllkrug, Costacurta ribadisce che la priorità deve essere un gioco più diretto: «Noi con Sheva e Pippo andavamo sulla seconda palla, non era importante che la prendessero i difensori». Per l’opinionista, è fondamentale che il Milan di Allegri ritrovi quella cattiveria agonistica che permetta di saltare le linee di pressione avversarie senza perdersi in un fraseggio orizzontale troppo prolungato.