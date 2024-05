Costacurta si infortuna in diretta tv a Sky! Il VIDEO fa il giro del web, COSA È SUCCESSO con l’ex difensore del Milan

Presente, come di consueto, negli studi di Sky Sport per il postpartita di Milan Cagliari di ieri sera, Alessandro Costacurta è stato protagonista di uno sfortunato ma simpatico episodio. L’ex difensore rossonero si è letteralmente infortunato in diretta tv!

Il video dell’episodio ha già fatto il giro del web, con l’opinionista che in questo caso stava provando a simulare una chiusura difensiva che avrebbero dovuto fare i protagonisti in campo. Risultato? Strappo muscolare e smorfia di dolore.