Cosmi avverte Inter e Milan in vista di questa giornata di campionato: «Incontrano due bestiacce di squadre e…»

Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Serie Allnews e ha avvertito Inter e Milan, al momento in vetta alla classifica, avvisandole del pericolo costituito da Bologna e Genoa. Ecco le sue parole:

«Incontrano due bestiacce di squadre! In questo momento sia Bologna sia Genoa sono due squadre che si fanno rispettare. Attraverso il gioco, l’entusiasmo e le qualità di squadra ma anche dei singoli. Inter e Milan devono stare molto attente. Possono trovarsi ancora appaiate in classifica ma anche dopo due pareggi. O due sconfitte (ride, ndr). Non è necessario né logico che si trovino appaiate per due vittorie. Ci può stare tutto. Le milanesi dovranno stare molto, molto attente a Bologna e Genoa. Sono test veri. Non partite propedeutiche alla prossima sosta. Se facessero questo farebbero un grosso errore…».