Milan senti Cosmi: «Non riscattare Messias sarebbe un errore»

Serse Cosmi, intervenuto in diretta su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto ha detto la sua su Messias:

«Quello che penso io, ma anche Massara e Maldini, su Messias lo so. Il resto chiedetelo a Pioli. E non sono delusi, ma contenti: quando è stato acquistato, era tutta una presa in giro sui vari blog. Questo perché il calcio non sopporta chi viene fuori tardi, magari perché ha sofferto. Dissi che poteva giocare nelle prime otto, forse alla fine avrà giocato addirittura nella prima. Giocando e segnando gol decisivi, non nel suo ruolo naturale: si è adeguato. Mi permetto di dire che se non lo riscattassero da campioni d’Italia, farebbero il primo errore dell’anno. Credo però che al Milan la pensino come me»