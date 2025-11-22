Connect with us

HANNO DETTO

Cosmi su Allegri e il centrocampo del Milan: «Non è banale ridurre la svolta al solo Rabiot, ma senza dimenticare Modric». La mediana ideale del Mister

HANNO DETTO

Ordine denuncia due pesi e due misure: «De Laurentiis a processo per il caso Osimhen, ma la Procura di Milano archivia l'Inter per le stesse accuse»

HANNO DETTO

Inter Milan, Marinozzi analizza così il derby. Tanta intensità e l'atteggiamento dei rossoneri. Le sue parole

HANNO DETTO

Giunti e il derby tra Inter e Milan. Il suo ricordo va... al 6-0. Poi svela un aneddoto con Gattuso

HANNO DETTO

Allegri a Dazn: «Leao, Rabiot e il derby con l'Inter. Con Tare abbiamo parlato di questo...». Le parole del tecnico rossonero

HANNO DETTO

Cosmi su Allegri e il centrocampo del Milan: «Non è banale ridurre la svolta al solo Rabiot, ma senza dimenticare Modric». La mediana ideale del Mister

Milan news 24

Published

12 minuti ago

on

By

Cosmi 1

Cosmi. noto tecnico, ha commentato la composizione della mediana rossonera: Rabiot e Modric i veri pilastri della squadra di Allegri

Serse Cosmi, intervenuto sulle pagine di Tuttosport, ha espresso la sua opinione sulle scelte di Massimiliano Allegri in vista del Derby, in particolare sull’importanza dei nuovi innesti a centrocampo.

Alla domanda se fosse banale ridurre la trasformazione del Milan al solo innesto di Rabiot, Cosmi ha risposto in modo categorico: «Assolutamente no, senza dimenticare ovviamente Modric».

L’allenatore ha poi delineato quello che, a suo avviso, è il centrocampo ideale per caratteristiche e qualità, un mix che ricalca in parte la mediana rossonera:

PAROLE – «Se lei mi chiedesse: mister qual è il suo centrocampo ideale? Per caratteristiche e qualità, le direi uno come Modric regista davanti alla difesa, micidiale pure nella lettura delle giocate avversarie; Rabiot interno sinistro per fisico, corsa e tiro; Fofana mezzala destra per dinamicità».

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.