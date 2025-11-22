Cosmi su Allegri e il centrocampo del Milan: «Non è banale ridurre la svolta al solo Rabiot, ma senza dimenticare Modric». La mediana ideale del Mister

Cosmi. noto tecnico, ha commentato la composizione della mediana rossonera: Rabiot e Modric i veri pilastri della squadra di Allegri

Serse Cosmi, intervenuto sulle pagine di Tuttosport, ha espresso la sua opinione sulle scelte di Massimiliano Allegri in vista del Derby, in particolare sull’importanza dei nuovi innesti a centrocampo.

Alla domanda se fosse banale ridurre la trasformazione del Milan al solo innesto di Rabiot, Cosmi ha risposto in modo categorico: «Assolutamente no, senza dimenticare ovviamente Modric».

L’allenatore ha poi delineato quello che, a suo avviso, è il centrocampo ideale per caratteristiche e qualità, un mix che ricalca in parte la mediana rossonera:

PAROLE – «Se lei mi chiedesse: mister qual è il suo centrocampo ideale? Per caratteristiche e qualità, le direi uno come Modric regista davanti alla difesa, micidiale pure nella lettura delle giocate avversarie; Rabiot interno sinistro per fisico, corsa e tiro; Fofana mezzala destra per dinamicità».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

