Corvino: «Mancini ha ragione sul calcio italiano, manca…». Le parole del dirigente del Lecce sui giovani e non solo

Intervistato da La Stampa, il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino dei spiegato i problemi del calcio italiano, dando ragione a Roberto Mancini e parlando di grandi club, Milan incluso.

LE PAROLE – «Il calcio è fatto di cicli e abbiamo avuto momenti migliori. Concordo con Mancini, ma non mi meraviglio. In Italia mancano le strutture, ma da sempre. Prima si sopperiva con la strada e il calcio era lo sport di tutti i bambini: oggi ci sono tante discipline e non si improvvisano più partitelle sul verde o sull’asfalto. Se anche gli allenamenti fossero problemi sarebbero secondari. Sui pochi che sbocciano in un contesto poco fertile arrivi sempre dopo i grandi club o devi arrenderti ad offerte superiori, a una disparità finanziaria incolmabile».