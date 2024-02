Milan femminile, Corti: «Oggi lo switch mentale, vittoria meritata» – VIDEO

Milan femminile Corti: «Oggi lo switch mentale, vittoria meritata». Le dichiarazioni del tecnico dopo Milan Inter femminile – VIDEO

(Daniele Grassini inviato) – Corti è intervenuto dopo il derby tra Milan femminile e Inter, gara terminata con il punteggio di 2-1 per le rossonere.

Davide #Corti dopo la vittoria del #Milan femminile nel derby contro l'Inter: "Oggi lo switch mentale, vittoria meritata" 🔴⚫️ pic.twitter.com/GYzeLTXt6G — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 18, 2024

VITTORIA – «La mia mano da quando abbiamo lavorato insieme che stiamo insistendo su determinati aspetti. Da Genova abbiamo switchato mentalmente e mi fa piacere perchè i risultati passano da questi momenti di sofferenza. Peccato per il gol concesso a fine primo tempo, ma sono contento per loro perchè ci hanno messo impegno e le ragazze se lo meritano»

COMPLIMENTI – «Abbiamo preparato molto bene la partita e le ragazze si sono sacrificate come chiesto. faremo i complimenti a tutte e allo staff»

INTERVENTO – «Piede a martello, l’abbiamo visto da fuori. Il colore non ci è piaciuto ma è difficile per un arbitro riuscire a cogliere tutti i momenti. Speriamo non sia niente di grave»