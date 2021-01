Corsport, Milan: Kjaer titolare dopo un mese. Torna Kessie e questo completa le belle notizie per Pioli che dovrà rimaneggiare la squadra

Corsport, Milan: Kjaer titolare dopo un mese. Torna Kessie e questo completa le belle notizie per Pioli che dovrà rimaneggiare la squadra, a partire dalla difesa. In campo ci saranno infatti Kjaer (dopo un mese) e Dalot al posto di Theo Hernandez squalificato.

RIENTRA KESSIE- Con Bennacer infortunato, Pioli potrà contare sulla prontezza di Tonali e sulla voglia di Kessie di tornare in campo dopo le vacanze anticipate dalla squalifica scontata contro la Lazio. L’ivoriano serve assolutamente in mediana, date anche le defezioni in avanti che però saranno sistemate con qualche spostamento: con Rebic a sinistra, sarà Diaz ad andare a destra, in mezzo invece l’intoccabile Calhanoglu, alle spalle di Leao.