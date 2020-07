Corsport- Il var gela il Sassuolo: annullati quattro goal

Corsport, record di goal annullati in una gara di Serie A, il Sassuolo perde la partita contro il Napoli con quattro reti invalidate

Corsport, record di goal annullati in una gara di Serie A, il Sassuolo perde la partita contro il Napoli con quattro reti invalidate. Gattuso al termine dell’incontro ha parlato di normalità in relazione al fuorigioco e ci sta ma fa comunque strano se pensiamo ai tempi in cui non si disponeva della tecnologia. Se tutte queste quattro reti fossero state validate?

IL VAR GELA- “Il var gela il Sassuolo: annullati quattro goal”. Così il quotidiano in prima pagina.