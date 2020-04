Corsport: “Cinque sostituzioni, per le big cambia tutto”

Corsport, potrebbero cambiare le regole alla ripresa dei campionati, una di queste riguarda il numero di sostituzioni possibili nell’arco dei novanta minuti

VANTAGGIO PER LE BIG- “Cinque sostituzioni, per le big cambia tutto”. Titola così il Corriere che poi aggiunge: “Juve, Napoli, Atalanta, Inter e Roma nelle coppe avranno grandi vantaggi. La Lazio ha meno cambi ma meno partite”. Ieri il quotidiano sottolineava un maggior vantaggio per la rosa bianconera, confermato questa mattina da Gazzetta in prima pagina, insieme a quella di Gasperini.