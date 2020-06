Corsport, a parlare della finale di Coppa Italia è Fabio Cannavaro, il quale ammette chiaramente di tifare per Rino e di temere CR7

TIFO PER RINO- «Tifo per Rino. CR7 non sbaglia mai due volte. Gattuso merita di vincere un trofeo, la Juve ha l’obbligo di vincere una partita». Così il Corriere in prima pagina con le parole dell’ex difensore azzurro.