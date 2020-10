Corsera- Calhanoglu out per tre partite: distorsione alla caviglia

Corsera, si ferma Calhanoglu per una distorsione alla caviglia, il centrocampista salterà tre turni, il primo domani contro il Celtic

FUORI TRE TURNI- Come riporta i Corriere, il numero 10 ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e ora dovrà restare fermo per circa dieci giorni. Nulla di grave per fortuna visto che gli esami medici a cui si è sottoposto ieri non hanno evidenziato lesioni e Pioli si sta già organizzando per il futuro.