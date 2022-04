Corsa Champions Serie A Femminile: la Roma perde Glionna

Roma, Milan e Sassuolo femminile sono in lotta per un posto Champions. Le giallorosse perdono per infortunio Glionna

Come riporato dal dai canali ufficiali della Figc la giocatrice ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra. Lascierà il ritiro e farà ritorno al club. Da valutare adesso il grado di lesione e gli eventuali tempi di recupero in vista del finale di stagione.