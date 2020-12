Corriere sport, internamente il Milan messo di fronte alle proprie difficoltà gestionali causa infortuni ma con la necessità di fare punti

Corriere sport, internamente il Milan messo di fronte alle proprie difficoltà gestionali causa infortuni ma con la necessità di fare punti: “L’obiettivo tornare subito al successo per difendersi dai troppi attacchi”. Il credito ormai è praticamente esaurito, i 5 punti dall’Inter e i 6 dalla Juve sono ridotti ad un misero più uno da mantenere solo in caso di vittoria o di non vittoria da parte dell’Inter contro lo Spezia in casa, sempre alle ore 15.

L’INTER STA MEGLIO- Inutile negarlo, l’Inter dell’ultimo posto Champions sta meglio del Milan degli infortuni e sulla carta oggi sarà una gara complicatissima per Pioli che dopo il rientro sfumato di Ibra, perde anche Rebic, il quale farà spazio a Leao. Milan che rischia oggi ma Pioli stempera: “Serve la perfezione. Ibra torna più forte”.