Corriere sport: “Il codice Gattuso. Il recupero dei big, così Rino ha svoltato”

Corriere dello sport di Giovedì 6 Febbraio, in taglio basso una menzione speciale a Gattuso, capace di rivoluzionare il Napoli tra alti e bassi

Corriere dello sport, c’è Gennaro Gattuso nel taglio basso della prima pagina, una menzione speciale per il tecnico che ha saputo prendersi sulle spalle un Napoli in crisi e trasformarlo fino a farlo tornare in corsa per un posto europeo.

RILANCIO E RECUPERO- “Il codice Gattuso. Il rilancio del Napoli, il recupero dei big. Così Rino ha svoltato”. Così il quotidiano di questa mattina.