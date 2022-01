ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Corriere dello Sport dà 4 a Serra in Milan-Spezia: «Partita più grande di lui». Inevitabile pesante bocciatura per il fischietto

4 il voto assegnato dal Corriere dello Sport questa mattina all’arbitro Serra in Milan-Spezia.

Gravi errori per l’arbitro Serra di Torino, stessa sezione del presidente Aia, Trentalange: l’intervento di Provedel su Leao non poteva mai essere gioco pericoloso contro il portiere dello Spezia. C’è anche il dubbio sul cntatto Krumic-Manaj che dà il via all’1-0. Ma è clamoroso aver annullato il gol di Messias per un precedente fallo di Bastoni su Rebic (vantaggio no?). Forse, anche in questo caso la gara è stata più grande dell’arbitro.