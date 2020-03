Corriere dello sport sul calcio del futuro- Non pay-tv

Corriere dello sport apre questa mattina con una questione spinosa riguardante i diritti televisivi che ovviamente è solo agli inizi

Corriere dello sport apre questa mattina con una questione spinosa riguardante i diritti televisivi che ovviamente è solo agli inizi.

NON PAY-TV- “Non pay-tv”. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano in edicola oggi che poi approfondisce: “Tra calcio e Sky si profila un lungo calcio di ferro: lo stop al calcio giocato mette a rischio la sesta tranche del pagamento da 233 milioni di euro. I legali del network valutano se contestare ai club l’eccessiva onerosità sopravvenuta. La FIFA studia la deroga per i contratti dei calciatori”.