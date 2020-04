Coronavirus, La Premier si allinea alla Serie A: i dettagli

La pandemia Coronavirus costringe anche la federazione inglese ad optare per un nuovo rinvio della ripresa del campionato

Come previsto, l’emergenza dettata dal Coronavirus non ha ancora delineato date plausibili per la ripresa dei campionati generando dibattiti ancora irrisolti. E’ pronta a farne le spese anche la federazione inglese che, inizialmente, aveva previsto uno stop dei campionati fino al 30 aprile.

Di conseguenza, un rinvio sembra l’unica soluzione attuabile e, nel corso della video-conferenza che andrà in scena oggi stesso tra i vari esponenti, come riportato dall’ANSA, si potrebbe optare per non fissare alcuna data per la ripresa, in modo da garantirsi la massima flessibilità temporale.