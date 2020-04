Coronavirus: il Milan aiuta giovani e anziani donando tablet e mascherine

Coronavirus: il club di Via Aldo Rossi ha donato tablet e mascherine per aiutare i giovani e anziani in questo forte momento di emergenza

AC Milan, come riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, avrebbe donato tablet e mascherine per aiutare i giovani e gli anziani. Mascherine consegnate a domicilio, ai più di duemila abbonati over 65.

Mentre circa 30 tablet per i giovani delle elementari e medie che stanno studiando da casa. Inoltre, si aggiungono la raccolta fondi a favore di Areu e la donazione di 100mila dollari da parte della Gordon and Jenny Singer Foundation al San Raffaele per l’acquisto di ventilatori polmonari.