Coronavirus Italia, il bollettino di oggi venerdì 13 marzo

Coronavirus oggi 13 marzo, i dati raccolti dal Ministero della Salute relativamente a deceduti, contagi e indice di positività

CORONAVIRUS – I nuovi positivi sono 26.062, in aumento nelle ultime 24 ore. Secondo i dati raccolti dal Ministero della Salute, i morti sono stati 317, ieri erano stati 380. Il totale dei tamponi eseguiti è 372.944 tamponi, mentre l’indice di positività è del 6,98%. Da lunedì molte regioni passeranno in zona rossa, tra cui la Lombardia per la quale ci sarà già una stretta nel fine settimana per arginare la movida.